Хэнаньская полиция задержала 114 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве

Чжэнчжоу, 14 июля / Синьхуа / — Полиция центральнокитайской провинции Хэнань задержала 114 человек, которые подозреваются в телекоммуникационном мошенничестве.

По сообщению полиции г. Лоян, сумма фигурирующих в деле средств составляет более 4 млн юаней /597 тыс. ам. долл. /.

Первый сигнал местные полицейские получили в мае, когда один человек по фамилии Хуан сообщил, что он стал жертвой телекоммуникационного мошенничества, и был обманут на 220 тыс. юаней.

После предварительного расследования было установлено, что данное дело связано с деятельностью базирующейся в Сиане банды мошенников под руководством китайца по фамилии Дай.

Как сообщили в полиции, Дай был арестован 6 июля с.г., другие 2 ключевые фигуры и 111 причастных к делу подозреваемых были задержаны в тот же день в разных районах страны.

В результате рейда было конфисковано одно транспортное средство, 180 компьютеров, а также большое количество мобильных телефонов и банковских карт.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования. -0-