Ещё
Хэнаньская полиция задержала 114 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хэнаньская полиция задержала 114 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 14 июля /Синьхуа/ — Полиция центральнокитайской провинции Хэнань задержала 114 человек, которые подозреваются в телекоммуникационном мошенничестве.
По сообщению полиции г. Лоян, сумма фигурирующих в деле средств составляет более 4 млн юаней /597 тыс. ам. долл. /.
Первый сигнал местные полицейские получили в мае, когда один человек по фамилии Хуан сообщил, что он стал жертвой телекоммуникационного мошенничества, и был обманут на 220 тыс. юаней.
После предварительного расследования было установлено, что данное дело связано с деятельностью базирующейся в Сиане банды мошенников под руководством китайца по фамилии Дай.
Как сообщили в полиции, Дай был арестован 6 июля с.г., другие 2 ключевые фигуры и 111 причастных к делу подозреваемых были задержаны в тот же день в разных районах страны.
В результате рейда было конфисковано одно транспортное средство, 180 компьютеров, а также большое количество мобильных телефонов и банковских карт.
Дело находится на стадии дальнейшего расследования. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае к смертной казни приговорен убийца девяти детей Дело о гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе отправили в казахстанский суд Дело обвиняемого в мошенничестве экс-мэра Алматы направлено в суд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала191
Европейцы серьезно занервничали22
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО221
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»249
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны221
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение