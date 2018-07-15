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30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация актуальна на 14:00.
В воскресенье, 15 июля, в расписании московских аэропортов произошли изменения. Так, задержано и отменено 30 рейсов.
В Домодедово десять рейсов задерживаются, а три отменены. По информации, представленной на сайте «Яндекс. Расписания», в Шереметьево задержали пять рейсов.
Кроме того, согласно табло, во Внуково задержано девять рейсов, отменено три.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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