30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Информация актуальна на 14:00.

В воскресенье, 15 июля, в расписании московских аэропортов произошли изменения. Так, задержано и отменено 30 рейсов.

Домодедово десять рейсов задерживаются, а три отменены. По информации, представленной на сайте «Яндекс. Расписания», в Шереметьево задержали пять рейсов.

Кроме того, согласно табло, во Внуково задержано девять рейсов, отменено три.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО