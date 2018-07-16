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Живодер из Арзамаса, который отрывал котятам головы, выслушал приговор
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Живодер из Арзамаса, который отрывал котятам головы, выслушал приговор 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Жуткая история произошла 12 апреля. Около 23 часов будучи в пьяном состоянии он таскал за волосы свою сожительницу и угрожал ей ножом. После он отдал ей нож и попросил его убить. Воспользовавшись ситуацией, женщина выкинула нож. Тогда дебошир повалил ее на пол и, удерживая, на ее глазах разорвал двух котят на части и раздавил их маму-кошку.
В итоге женщина вырвалась и убежала из дома.
Было возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Отметим, что в Нижегородской области это был первый случай ареста за жестокое обращение с животными.
12 июля Арзамасский городской суд осудил живодера на 3 года и 2 месяца, сообщили NN.RU в пресс-службе Арзамасского городского суда. Срок мужчина будет отбывать в колонии-поселении. Это не первый его срок.
Два года назад жителям Дзержинска удалось создать прецедент в сфере защиты животных. Они добились возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, который убил собаку, выбросив её из окна.
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