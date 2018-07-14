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В Арзамасе осудили живодера, оторвавшего головы трем котятам
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В Арзамасе осудили живодера, оторвавшего головы трем котятам 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Арзамасский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в жестоком обращении с животными.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева.
Решением суда злоумышленник был приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Напомним, преступление произошло вечером 12 апреля в доме, где мужчина проживал вместе со своей сожительницей.
Нетрезвый злоумышленник сначала избил свою подругу, а затем стал угрожать ей ножом. Потом он повалил женщину на пол, дотянулся рукой до стоящей на полу коробки, в которой находилась кошка с недавно родившимися котятами, и достал одного из них.
Перед лицом сожительницы он оторвал ему голову. Также он поступил и со вторым котенком, а третьему также оторвал две лапки. После этого он задушил и саму кошку.
Некоторое время спустя женщина смогла выбраться из дома, после чего обратилась в полицию.
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