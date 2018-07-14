Выяснились шокирующие подробности расправы над американской семьей в Грузии

Трагедия в живописном горном регионе Грузии Мцхета-Мтианети обрастает новыми деталями. По мнению следствия, 4 июля местный житель Малхаз Кобаури расстрелял граждан США Райана и Лору Смит, а также их четырехлетнего ребенка. Кроме того, на теле женщины обнаружили следы изнасилования.

Одной из главных улик стал телефон задержанного, где хранились пугающие кадры с места преступления. По информации «Интерфакса», пастух даже хвастался содеянным перед своими друзьями. На допросе он признался, что расправился с иностранцами, когда между ним и с главой семейства произошел конфликт. Выстрелом из охотничьего ружья он убил мужчину и его сына, а женщина разбилась при попытке бегства. Теперь Кобаури грозит пожизненное заключение.