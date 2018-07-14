Ещё
Герой Украины в знак протеста объявила голодовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Герой Украины в знак протеста объявила голодовку 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок содержания под стражей депутата Верховной Рады, Героя Украины Надежды Савченко, который истекал в пятницу, 13 июля.
Подозреваемая в подготовке государственного переворота, создании террористической организации и незаконном обращении с оружием. Савченко выразила возмущение из-за нарушения права адвокатов, по её мнению, надлежащим образом осуществлять ее защиту. Герой Украины в знак протеста объявила бессрочную голодовку и отказалась от любых медосмотров сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.
22 марта Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, 15 мая арест продлили еще на два месяца, передает «Интерфакс».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Иншаков выразил готовность понести наказание за ношение оружия Суд оштрафовал Марию Алехину на 400 тысяч рублей Заочно арестован экс-председатель совета директоров банка «Советский»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны37
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО28
Бледанс показала знойное фото4
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Умер фигурант дела «Кировлеса» Офицеров7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение