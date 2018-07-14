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Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
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Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стали известны шокирующие детали зверского убийства семьи из США, совершенного в ущелье Хада в грузинском регионе Мцхета-Мтианети. Подозреваемым по этому делу проходит 19-летний местный пастух.
По данным экспертизы, погибшая Лора Смит была изнасилована. Грузинские СМИ сообщают, что в распоряжении следствия имеется мобильный телефон обвиняемого в убийстве с фотографиями Лоры Смит, которые он показывал своим друзьям. В ходе допроса подозреваемый подробно сообщил все детали убийства граждан США Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына. Позже он изменил свои показания, уверяя, что не убивал членов семьи Смит. По словам подозреваемого, там были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью, если он проговорится, сообщает "Интерфакс".
Как ранее установило следствие, 4 июля текущего года рядом с одним из водопадов в ущелье Хада подозреваемый застрелил из охотничьего ружья мужчину и его сына, а женщина, пытаясь бежать, упала в ущелье и погибла. Убийца оставил тело мужчины на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине.
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