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Обвиняемый в хищениях у лизинговых компаний россиянин экстрадирован из Варшавы
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Обвиняемый в хищениях у лизинговых компаний россиянин экстрадирован из Варшавы 

Банки.ру 4 часа назад
Находившегося в международном розыске россиянина, которого обвиняют в хищении имущества лизинговых организаций и отмывании денег, доставили из Варшавы в Москву, следует из сообщения на сайте МВД.
«В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Варшавы в Москву доставлен гражданин России Вадим Билецкий 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «а» части 2 статьи 174.1, частью 4 статьи 160 УК РФ». На основании запроса ГУ МВД России по Ростовской области в марте 2011 года он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
По данным следствия, злоумышленник в составе группы лиц осуществлял систематическое хищение имущества различных лизинговых организаций, а также последующую легализацию денежных средств, приобретенных в результате противоправных деяний.
Судом ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако фигурант скрылся за границей. В 2016 году он был задержан правоохранительными органами Польши.
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