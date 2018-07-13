Обвиняемый в хищениях у лизинговых компаний россиянин экстрадирован из Варшавы

Находившегося в международном розыске россиянина, которого обвиняют в хищении имущества лизинговых организаций и отмывании денег, доставили из Варшавы Москву , следует из сообщения на сайте МВД «В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Варшавы в Москву доставлен гражданин России Вадим Билецкий 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «а» части 2 статьи 174.1, частью 4 статьи 160 УК РФ». На основании запроса ГУ МВД России по Ростовской области в марте 2011 года он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. По данным следствия, злоумышленник в составе группы лиц осуществлял систематическое хищение имущества различных лизинговых организаций, а также последующую легализацию денежных средств, приобретенных в результате противоправных деяний. Судом ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако фигурант скрылся за границей. В 2016 году он был задержан правоохранительными органами Польши