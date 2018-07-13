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МВД возбудило дело из-за избиения польского дипломата
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МВД возбудило дело из-за избиения польского дипломата 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
В отношении россиянина, избившего в самолёте польского дипломата, возбуждено уголовное дело. Дебошира привлекли к ответственности за побои.
Мужчина 1983 года рождения задержан. Кроме уголовной, ему грозит и административная ответственность за неподчинение командиру воздушного судна и появление в общественных местах в пьяном виде, сообщили в пресс-центре Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Инцидент произошёл 11 июля на рейсе Иркутск-Москва. Как сообщили «Интерфаксу» источники в аэропорту Шереметьево, причиной стал бытовой конфликт. Дебоширу не понравилось, что пассажиры, стоявшие в очереди в туалет, торопили его, давая понять, что тоже хотят воспользоваться уборной. Выйдя из кабинки, мужчина нанёс несколько ударов стоявшему ближе всех, им как раз и оказался сотрудник польской дипмиссии. В МИД Польши заявили, что нападавший мог быть психически неуравновешенным.
Ранее News.ru сообщал о том, что в России вступил в силу закон о чёрном списке дебоширов. Авиакомпании получили право отказывать хулиганам в оказании услуг.
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