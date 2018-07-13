МВД возбудило дело из-за избиения польского дипломата

В отношении россиянина, избившего в самолёте польского дипломата, возбуждено уголовное дело. Дебошира привлекли к ответственности за побои.

Мужчина 1983 года рождения задержан. Кроме уголовной, ему грозит и административная ответственность за неподчинение командиру воздушного судна и появление в общественных местах в пьяном виде, сообщили в пресс-центре Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошёл 11 июля на рейсе Иркутск-Москва. Как сообщили «Интерфаксу» источники в аэропорту Шереметьево, причиной стал бытовой конфликт. Дебоширу не понравилось, что пассажиры, стоявшие в очереди в туалет, торопили его, давая понять, что тоже хотят воспользоваться уборной. Выйдя из кабинки, мужчина нанёс несколько ударов стоявшему ближе всех, им как раз и оказался сотрудник польской дипмиссии. В МИД Польши заявили, что нападавший мог быть психически неуравновешенным.