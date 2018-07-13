В Петербурге пытались похитить чеченца из-за подозрений в гомосексуальности

Как пишет «Новая газета», стражи порядка задержали злоумышленников. По сведениям издания, среди похитителей были отец юноши, бизнесмен Эли Ахмадов, а также сотрудники полиции «не славянской внешности».

Молодой человек прятался в петербургской квартире, предоставленной правозащитниками из Российской ЛГБТ-сети. Его схватили и затолкали в машину, когда он вышел выбросить мусор.

По версии «Новой газеты», дома Зелимхана Ахмадова несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники местной полиции говорили родственникам юноши, что считают его геем. По словам пострадавшего, силовики призывали его брата совершить так называемое убийство чести.