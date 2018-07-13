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Главного патологоанатома Волгограда перевели на домашний арест
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Главного патологоанатома Волгограда перевели на домашний арест 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро, подозреваемого во взятке и служебном подлоге, отправили под домашний арест.
Прокуратура планирует обжаловать решение суда
Как стало известно V1.ru, на судебном заседании Вадим Колченко заявил о проблемах со здоровьем и попросил изменить ему меру пресечения.
— Прокуратура будет обжаловать решение Центрального суда, — поделились в надзорном органе. В середине мая Вадима Колченко задержали за взяточничество. По версии следствия, 53-летний руководитель патологоанатомического бюро закрывал глаза на поведение своего сотрудника, который требовал деньги с родственников умерших.
За свое покровительство Вадим Колченко получал неплохой «откат»— по словам следователей, за несколько месяцев мужчина получил не меньше 360 тысяч рублей. Через несколько дней на главного патологоанатома Волгоградской области возбудили еще одно уголовное дело. Врача заподозрили в подмена образцов печени Елены Мачкалян, скончавшейся через две недели после родов.
— Главный патологоанатом Волгоградской области установил, что смерть беременной волгоградки Елены Мачкалян наступила из-за вируса. Вадим Колченко решил искусственно занизить показатели «материнской смертности» и перетасовал биологические образцы, — уточнили в пресс-службе СУ СКР России по Волгоградской области. — Чтобы подтвердить диагноз «аутоиммунный гепатит», вместо печени Елены Мачкалян врач подложил образцы неизвестного мужчины, который умер от похожего заболевания.
Супруг погибшей Елены просит следствие объединить два дела в отношении Вадима Колченко в одно.
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