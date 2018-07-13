Стороннику ИГ дали пожизненный срок

Хуснаина Рашида, который являлся сторонником террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ ), приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он призывал к покушению на британского принца Джорджа. Приговор в отношении преступника вынес Вулвичский королевский суд.

По словам судьи, Рашид предоставил своим сообщникам имя и адрес школы принца, фото самой жертвы, а также различные инструкции. Сам осуждённый признал свою вину, но только по двум пунктам — участие в подготовке терактов и подстрекательство к терроризму.

Следствие также выяснило, что подозреваемый собирался отправиться в Сирию для участия в войне на стороне ИГ. Теперь минимальный срок отбытия наказания для Рашида составляет 25 лет.