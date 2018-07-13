Стороннику ИГ дали пожизненный срок 

Хуснаина Рашида, который являлся сторонником террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он призывал к покушению на британского принца Джорджа. Приговор в отношении преступника вынес Вулвичский королевский суд.
По словам судьи, Рашид предоставил своим сообщникам имя и адрес школы принца, фото самой жертвы, а также различные инструкции. Сам осуждённый признал свою вину, но только по двум пунктам — участие в подготовке терактов и подстрекательство к терроризму.
Следствие также выяснило, что подозреваемый собирался отправиться в Сирию для участия в войне на стороне ИГ. Теперь минимальный срок отбытия наказания для Рашида составляет 25 лет.
Ранее стало известно, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади может находиться на территории Ирака. При этом точное расположение боевика остаётся неизвестным. На протяжении долгого времени в СМИ появлялись сообщения о том, что аль-Багдади либо мёртв, либо захвачен в заложники.