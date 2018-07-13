Авиадебоширка прилетела в Израиль и сразу села на самолет до Шереметьево

Женщина устроила дебош на борту самолета из Москвы Израиль . Власти страны прибытия моментально депортировали хулиганку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Женщина во время полета нарушала общественный порядок, использовала ненормативную лексику, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам, обслуживающим данный рейс. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в полицию Израиля», — пояснили в ведомстве. По данным МВД РФ, власти не пропустили нарушительницу через границу и депортировали ее на родину. Подозреваемую встретили в Шереметьево сотрудники полиции и проводили в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство на воздушном транспорте» и «Побои». Россиянин избил польского дипломата на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. По словам пострадавшего, на него набросился взрослый мужчина, выйдя из туалета.