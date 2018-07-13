В отношении россиянки завели дело после драки в самолете

Ирина Волк. МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Россиянку, которая ругалась матом и избила двух бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив, депортировали из Израиля , в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России По ее словам, 5 июля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступили заявления от бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив о пассажирке, которая во время полета нарушала порядок, использовала ненормативную лексику, а также избила двух бортпроводников рейса. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в полицию Израиля, после чего местные власти приняли решение депортировать ее на родину. "В результате проведенной проверки дознавателями ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью», — рассказала Волк.