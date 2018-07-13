В отношении избившего польского дипломата россиянина завели уголовное дело 

В пресс-службе управления на транспорте по Центральному федеральному округу Министерства внутренних дел сообщили, что в отношении мужчины, который 11 июля избил летевшего из Иркутска в Москву польского дипломата, завели уголовное дело. Об этом пишет ТАСС.
Также в МВД сообщили, что мужчина задержан.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, конфликт на борту самолета произошел на бытовой основе. Мужчина, только что вышедший из туалета, внезапно набросился на стоявшего в очереди в санузел дипломата и нанес ему несколько ударов.
Отмечается, что пострадавший уже вернулся на родину, предварительно пройдя осмотр у медиков в Москве.