В отношении избившего польского дипломата россиянина завели уголовное дело

Также в МВД сообщили, что мужчина задержан.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, конфликт на борту самолета произошел на бытовой основе. Мужчина, только что вышедший из туалета, внезапно набросился на стоявшего в очереди в санузел дипломата и нанес ему несколько ударов.

Отмечается, что пострадавший уже вернулся на родину, предварительно пройдя осмотр у медиков в Москве.