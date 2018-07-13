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Суд продлил домашний арест председателю и зампреду ИнтехБанка
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Суд продлил домашний арест председателю и зампреду ИнтехБанка 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Решением Приволжского районного суда до 19 сентября продлен срок домашнего ареста для бывшего председателя правления ИнтехБанка Марселя Зарипова. Эта же дата прозвучала в решении для первого заместителя Зарипова — Елены Наумовой. Фигуранты, по версии следствия, допустили злоупотребление полномочиями. Решение по мере пресечения Зарипова принято сегодня в закрытом режиме из-за содержания в материалах государственной тайны. Заседание по мере пресечения Наумовой проходило в открытом режиме накануне, сообщили в пресс-службе суда. Напомним, Зарипов и Наумова стали фигурантами уголовного дела в марте 2018 года. Ущерб от их действий оценивается следствием в 873 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Республиканский фонд поддержки погасит 2/3 требований «физиков» ТФБ и ИнтехБанка.
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