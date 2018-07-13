Суд продлил домашний арест председателю и зампреду ИнтехБанка

Казанский репортер: последние новости

В суд направлено дело о взрыве на камско-устьинском руднике

Бывший пристав в Казани обвиняется в мошенничестве с 3 млн рублей

Казанца будут судить за фиктивное оформление документов для иностранцев