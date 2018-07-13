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Тольяттинец хотел поджечь автомобиль должника, но случайно спалил чужую машину
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Тольяттинец хотел поджечь автомобиль должника, но случайно спалил чужую машину 

Волга Ньюс 3 часа назад
Как установил суд, зимой 2018 г. Федор выпивал с приятелем. Мужчины договорились что часть денег — 1,4 тыс. руб., потраченных на приобретение спиртного, собутыльник вернет Федору. Было даже назначено время возврата. Но приятель деньги не отдал ни в срок, ни позже, ссылаясь на отсутствие средств.
Тогда Федор решил спалить автомобиль приятеля, когда он оставит его во дворе. Для этого тольяттинец приготовил бутылку «Уайт-Спирита», употребил спиртного и около 16:00 отправился «на дело». Автомобиля должника во дворе не было. Но Федор увидел другую машину. поджигатель почему-то подумал, что и эта машина тоже принадлежит его знакомому, облил переднюю часть кузова в районе лобового стекла и моторного отсека «Уайт-Спиритом», поджог и скрылся.
В результате у автомобиля обгорел уплотнитель ветрового стекла, капот, панель крыши, панель рамы ветрового стекла, переднее левое крыло. Ущерб, нанесенный владельцу, составил более 7 тыс. руб. и был для пострадавшего значительным.
Каким образом разоблачили Федора, не известно. В суде Автозаводского района мужчина полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Потерпевший сообщил, что поджигатель возместил ему часть ущерба — 5 тыс. руб. и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал Федора виновным и приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.
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