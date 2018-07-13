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Уголовную ответственность за врачебные ошибки с обезболивающими могут отменить
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Уголовную ответственность за врачебные ошибки с обезболивающими могут отменить 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Врачей, впервые совершивших правонарушение по статье об обороте наркотиков и добровольно сообщивших о преступлении, могут освободить от уголовной ответственности.
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Соответствующий законопроект, опубликован на федеральном портале публикации правовых актов. Документ разработал Минздрав, изменения предлагается внести в статью 228 Уголовного кодекса РФ.
«Медицинский или фармацевтический работник, впервые совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию, возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный вред, если в его действиях не содержится иного состава преступления», — говорится в проекте.
Ранее Следственный комитет и представители Национальной медицинской палаты предложили внести изменения в Уголовный кодекс, направленные на совершенствование системы квалификации врачебных ошибок.
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