Уголовную ответственность за врачебные ошибки с обезболивающими могут отменить

Врачей, впервые совершивших правонарушение по статье об обороте наркотиков и добровольно сообщивших о преступлении, могут освободить от уголовной ответственности.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара

Соответствующий законопроект, опубликован на федеральном портале публикации правовых актов. Документ разработал Минздрав , изменения предлагается внести в статью 228 Уголовного кодекса РФ

«Медицинский или фармацевтический работник, впервые совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию, возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный вред, если в его действиях не содержится иного состава преступления», — говорится в проекте.