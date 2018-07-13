В оренбургской колонии заключенный убил другого бетономешалкой

Происшествие произошло в одном из исправительных учреждений Оренбургской области . На скамье подсудимых оказался мужчина, уже отбывающий наказание, передает пресс-служба прокуратуры города.

По информации ведомства, виновный работал в цехе ЖБИ. Мужчина запустил двигатель бетономешалки перед этим не убедившись в отсутствии вблизи других осужденных. В результате его невнимательности другой заключенный, находившихся в этот момент рядом с машиной, попал под ее лопасти. От причиненных телесных повреждений он скончался.

По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы в условиях более строго режима. Приговор в законную силу не вступил.