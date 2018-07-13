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Полиция возбудила против москвички дело по двум статьям за хулиганство на борту рейса Москва — Тель-Авив
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Полиция возбудила против москвички дело по двум статьям за хулиганство на борту рейса Москва — Тель-Авив 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
Полиция возбудила уголовное дело в отношении москвички за дебош на борту самолета, выполнявшего рейса Москва — Тель-Авив, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 116 УК РФ («Побои»)», — рассказала И. Волк.
Сообщение о хулиганстве поступило в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 5 июля. По словам бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив, женщина во время полета нарушала общественный порядок, ругалась матом, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам.
Тогда командир самолета сообщил о произошедшем в полицию Израиля, после чего власти страны депортировали ее в Россию. По прилету в Шереметьево женщину задержали полицейские.
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