Полиция возбудила против москвички дело по двум статьям за хулиганство на борту рейса Москва — Тель-Авив

Полиция возбудила уголовное дело в отношении москвички за дебош на борту самолета, выполнявшего рейса Москва — Тель-Авив, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 116 УК РФ («Побои»)», — рассказала И. Волк. Сообщение о хулиганстве поступило в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 5 июля. По словам бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив, женщина во время полета нарушала общественный порядок, ругалась матом, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам. Тогда командир самолета сообщил о произошедшем в полицию Израиля , после чего власти страны депортировали ее в Россию . По прилету в Шереметьево женщину задержали полицейские.