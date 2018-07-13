Заподозренного в гомосексуальности чеченца попытались похитить в Петербурге

Выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, которого сбежал из республики из-за подозрений в гомосексуальности, попытались похитить в Санкт-Петербурге . Полиции удалось задержать злоумышленников, сейчас они находятся в отделении, сообщает в пятницу, 13 июля, «Новая газета».

Как отмечает издание, среди похитителей 20-летнего молодого человека были его отец, бизнесмен Эли Ахмадов, а также сотрудники полиции — по утверждению очевидцев, «не славянской внешности».

Зелимхан жил в квартире-убежище, которую ему предоставили правозащитники из Российской ЛГБТ-сети. Днем в пятницу он вышел из дома, чтобы вынести мусор — в это время его схватили и затолкали в машину.

На родине молодого человека несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники чеченской полиции заявили родственникам Ахмадова, что считают его геем. По словам пострадавшего, стражи порядка призывали его брата совершить «убийство чести».