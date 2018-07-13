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Заподозренного в гомосексуальности чеченца попытались похитить в Петербурге
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Заподозренного в гомосексуальности чеченца попытались похитить в Петербурге 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, которого сбежал из республики из-за подозрений в гомосексуальности, попытались похитить в Санкт-Петербурге. Полиции удалось задержать злоумышленников, сейчас они находятся в отделении, сообщает в пятницу, 13 июля, «Новая газета».
Как отмечает издание, среди похитителей 20-летнего молодого человека были его отец, бизнесмен Эли Ахмадов, а также сотрудники полиции — по утверждению очевидцев, «не славянской внешности».
Зелимхан жил в квартире-убежище, которую ему предоставили правозащитники из Российской ЛГБТ-сети. Днем в пятницу он вышел из дома, чтобы вынести мусор — в это время его схватили и затолкали в машину.
На родине молодого человека несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники чеченской полиции заявили родственникам Ахмадова, что считают его геем. По словам пострадавшего, стражи порядка призывали его брата совершить «убийство чести».
В начале апреля 2017 года в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет.
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