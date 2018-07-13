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Суд отказался выпускать Игоря Тихонова под залог
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Суд отказался выпускать Игоря Тихонова под залог 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению дела об избрании меры пресечения в отношении депутата законодательного собрания Ульяновской области V созыва, председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, сообщает ulnovosti.ru.
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Игоря Тихонова, министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, генерального директора АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. Они подозреваются в мошенничестве. Игорь Тихонов и Ольга Кузнецова заключены под домашний арест.
Представитель Игоря Тихонова во время судебного заседания подал ходатайство о залоге за свободу подзащитного в 10,5 млн рублей на время следствия. Суд данное прошение отклонил.
Кстати, в 2015 году Игорь Тихонов задекларировал доход в размере 3,7 млн рублей, в 2016 году –3,8 млн рублей, в 2017 году — 1,8 млн рублей.
10 июля адвокат Рашида Абдуллова Ирина Хутарева на своей странице в Facebook опровергла данные о скрытом министром имуществе.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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