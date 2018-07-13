Суд отказался выпускать Игоря Тихонова под залог

Представитель Игоря Тихонова во время судебного заседания подал ходатайство о залоге за свободу подзащитного в 10,5 млн рублей на время следствия. Суд данное прошение отклонил.

Кстати, в 2015 году Игорь Тихонов задекларировал доход в размере 3,7 млн рублей, в 2016 году –3,8 млн рублей, в 2017 году — 1,8 млн рублей.

10 июля адвокат Рашида Абдуллова Ирина Хутарева на своей странице в Facebook опровергла данные о скрытом министром имуществе.