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Минздрав предложил отменить уголовную ответственность врачей за ошибки с обезболивающими
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Минздрав предложил отменить уголовную ответственность врачей за ошибки с обезболивающими 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности медработников, совершивших правонарушение по статье об обороте наркотиков, если это произошло впервые, и если они активно сотрудничали по ходу расследования. Поправки к закону опубликованы на федеральном портале публикации правовых актов.
Минздрав совместно с Минюстом, МВД и Верховным судом прорабатывали вопрос декриминализации врачебных ошибок по поручению правительства. В пояснительной записке говорится также о том, что анализ досудебной и судебной практики применения норм уголовного законодательства в отношении медработников проводил Минюст совместно с заинтересованными органами государственной власти. Ведомства также прорабатывали вопрос о декриминализации части первой статьи 228 УК РФ.
"Медицинский или фармацевтический работник, впервые совершивший преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладил причиненный вред, если в его действиях не содержится иного состава преступления", — говорится в тексте поправки.
Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью ТАСС также отмечал, что если медика ставить в условия, когда любое осложнение у пациента влечет за собой финансовое или уголовное преследование, медперсонал начинает перестраховываться, назначать консилиумы, привлекать коллег и консультантов. Это, с одной стороны позволяет врачу избежать единоличной ответственности за принятое решение, с другой стороны — в целом может приводить к затягиванию принятия решения.
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