В воронежском селе умерла 3-летняя девочка, подавившись вишней 

В причинах гибели ребёнка разберутся следователи. В Воробьёвке подавилась вишней и умерла 3-летняя девочка. Трагедия произошла 7 июля, но известно о ней стало только сейчас от местных жителей. Спасти малышку, у которой вишня застряла в горле и мешала дышать, не удалось. По факту смерти девочки следователи регионального СУ СКР проводят доследственную проверку. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. По её результатам, следователи примут процессуальное решение. Год назад при похожих обстоятельствах в Воронеже погиб мальчик 1,5 лет. Трагедия произошла 25 июня 2017 года. По предварительным данным судмедэкспертизы, причиной смерти малыша стало закрытие трахеи инородным телом — фасолью. По факту смерти мальчика тогда силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Незадолго до гибели родители дважды показывали малыша врачам, но те не нашли причин недомогания ребёнка.