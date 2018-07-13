Группа, избившая до полусмерти юриста нижегородской мэрии, пошла под суд

Следователи считают, что чиновник поплатился за то, что представлял интересы мэрии в Арбитражном суде. Группа частных перевозчиков пыталась оспорить сокращение автобусных маршрутов в рамках транспортной реформы, которую начала проводить администрация. Никто из исполнителей не знал имя заказчика, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городскую прокуратуру

По информации правоохранителей, некий 42-летний предприниматель, несогласный с реформой транспортной системы, организовали нападение на представителя администрации «с целью затягивания судебного процесса».

Напомним, в конце августа прошлого года за организацию нападения был арестован с председатель Ассоциации нижегородских перевозчиков Сергей Ковалев

— В конце мая трое напали на юриста и избили его кастетами, проломили голову, — рассказали тогда корреспонденту NN.RU в дептрансе. — Он находился между жизнью и смертью, перенес серьезную операцию на голове, долго лечился.

Адвокат перевозчика Георгий Курашвили отрицал причастность своего подзащитного к нападению. Он говорил, что обвинение строится только на показаниях потерпевшего. Но исполнители его не знали, он их тоже. К тому же на момент преступления конфликт с городскими властями был исчерпан — они смогли договориться. Да и смысла «нейтрализовать» простого исполнителя не было.

Защитник предпринимателя пытался освободить его из-под стражи под домашний арест, но суд учел дерзость преступления — оно было совершено днем и при свидетелях, а также то, что обвиняемый бывший сотрудник ОВД , знает методы работы следователей, а значит, может помешать расследованию. Уголовное дело в отношении Сергея Ковалева было передано в суд в середине июня.

Итак, по версии следствия, он уговорил другого предпринимателя 46 лет поучаствовать в подготовке преступления. Тот, в свою очередь, привлек еще четверых — двоих посредников и двоих исполнителей. Один 32-летний посредник нанимал исполнителей, а второй, 42 лет, обеспечивал техническую и материальную сторону.

Участники преступной группы два месяца следили за потерпевшим, выясняя распорядок его дня и обычные пути следования. Наконец в мае прошлого года исполнители 27 и 28 лет подкараулили юриста в подъезде собственного дома и избили. За «операцию» преступники получили 1,25 млн рублей

Группе вменяют п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи доказали причастность предпринимателя (читай — Ковалева) и ещё одного из обвиняемых к поджогу автомобиля в Сормовском районе осенью 2016 года. Они считают, что мотивом преступления стали обвинения перевозчика в нарушениях, которые хозяина автомобиля публиковал в интернете. Машину поджег знакомый предпринимателя за 30 тысяч рублей. Преступление квалифицировано по ч.2 ст.167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Организатор и его подельники находятся под стражей. Дело одного из соучастников, который заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство.