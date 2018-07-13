Ещё
Группа, избившая до полусмерти юриста нижегородской мэрии, пошла под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа, избившая до полусмерти юриста нижегородской мэрии, пошла под суд 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
Следователи считают, что чиновник поплатился за то, что представлял интересы мэрии в Арбитражном суде. Группа частных перевозчиков пыталась оспорить сокращение автобусных маршрутов в рамках транспортной реформы, которую начала проводить администрация. Никто из исполнителей не знал имя заказчика, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городскую прокуратуру.
По информации правоохранителей, некий 42-летний предприниматель, несогласный с реформой транспортной системы, организовали нападение на представителя администрации «с целью затягивания судебного процесса».
Напомним, в конце августа прошлого года за организацию нападения был арестован с председатель Ассоциации нижегородских перевозчиков Сергей Ковалев.
— В конце мая трое напали на юриста и избили его кастетами, проломили голову, — рассказали тогда корреспонденту NN.RU в дептрансе. — Он находился между жизнью и смертью, перенес серьезную операцию на голове, долго лечился.
Адвокат перевозчика Георгий Курашвили отрицал причастность своего подзащитного к нападению. Он говорил, что обвинение строится только на показаниях потерпевшего. Но исполнители его не знали, он их тоже. К тому же на момент преступления конфликт с городскими властями был исчерпан — они смогли договориться. Да и смысла «нейтрализовать» простого исполнителя не было.
Защитник предпринимателя пытался освободить его из-под стражи под домашний арест, но суд учел дерзость преступления — оно было совершено днем и при свидетелях, а также то, что обвиняемый бывший сотрудник ОВД, знает методы работы следователей, а значит, может помешать расследованию. Уголовное дело в отношении Сергея Ковалева было передано в суд в середине июня.
Итак, по версии следствия, он уговорил другого предпринимателя 46 лет поучаствовать в подготовке преступления. Тот, в свою очередь, привлек еще четверых — двоих посредников и двоих исполнителей. Один 32-летний посредник нанимал исполнителей, а второй, 42 лет, обеспечивал техническую и материальную сторону.
Участники преступной группы два месяца следили за потерпевшим, выясняя распорядок его дня и обычные пути следования. Наконец в мае прошлого года исполнители 27 и 28 лет подкараулили юриста в подъезде собственного дома и избили. За «операцию» преступники получили 1,25 млн рублей
Группе вменяют п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, следователи доказали причастность предпринимателя (читай — Ковалева) и ещё одного из обвиняемых к поджогу автомобиля в Сормовском районе осенью 2016 года. Они считают, что мотивом преступления стали обвинения перевозчика в нарушениях, которые хозяина автомобиля публиковал в интернете. Машину поджег знакомый предпринимателя за 30 тысяч рублей. Преступление квалифицировано по ч.2 ст.167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Организатор и его подельники находятся под стражей. Дело одного из соучастников, который заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство.
nn.ru: последние новости
Олег Сорокин выбил неограниченное время для ознакомления с уголовным делом Упрямый вор дважды попытался украсть алкоголь в одном и том же нижегородском магазине Нижегородка «купила» убийство мужа за 30 тысяч рублей у своего племянника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании235
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу56
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений531
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение