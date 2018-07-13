За хулиганские действия на борту воздушного судна в отношении москвички возбуждено уголовное дело

«5 июля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступили письменные заявления от бортпроводников самолета, совершавшего рейс Москва — Тель-Авив, о привлечении к ответственности одной из пассажирок. Женщина во время полета нарушала общественный порядок, использовала ненормативную лексику, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам, обслуживающим данный рейс. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в полицию Израиля , после чего власти данного государства не допустили нарушительницу на свою территорию и депортировали ее на родину. В Московском аэропорту Шереметьево подозреваемую встретили сотрудники полиции и доставили в дежурную часть. В результате проведенной проверки дознавателями ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 1 статьи 213 УК РФ и статьи 116 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк