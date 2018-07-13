Уголовное дело возбудили в отношении пассажира рейса Иркутск-Москва за избиение польского дипломата

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 11 июля поступило сообщение из службы безопасности авиакомпании «Аэрофлот» о том, что на борту воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Иркутск-Москва, между пассажирами произошел конфликт. Командир экипажа попросил прибыть на место посадки наряд сотрудников полиции. По прилету самолета в аэропорт Шереметьево транспортные полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть для разбирательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевший — гражданин Польши , имеющий дипломатический паспорт, написал заявление о нанесении ему телесных повреждений одним из пассажиров. Также установлено, что правонарушителем является гражданин России

«По результатам проведенной ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проверки он привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»), по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»)», — заключили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что польский дипломат пострадал от рук гражданина России в самолете Иркутск-Москва. По словам очевидцев, россиянин, посетив туалет, набросился на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары.