Ещё
Уголовное дело возбудили в отношении пассажира рейса Иркутск-Москва за избиение польского дипломата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбудили в отношении пассажира рейса Иркутск-Москва за избиение польского дипломата 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Полицией возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который избил пассажира на борту воздушного судна, летевшего из Иркутска в столицу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления транспорта МВД России по ЦФО.
«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 11 июля поступило сообщение из службы безопасности авиакомпании «Аэрофлот» о том, что на борту воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Иркутск-Москва, между пассажирами произошел конфликт. Командир экипажа попросил прибыть на место посадки наряд сотрудников полиции. По прилету самолета в аэропорт Шереметьево транспортные полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть для разбирательства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что потерпевший — гражданин Польши, имеющий дипломатический паспорт, написал заявление о нанесении ему телесных повреждений одним из пассажиров. Также установлено, что правонарушителем является гражданин России.
«По результатам проведенной ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проверки он привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»), по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»)», — заключили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация, что польский дипломат пострадал от рук гражданина России в самолете Иркутск-Москва. По словам очевидцев, россиянин, посетив туалет, набросился на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд 18 июля рассмотрит вопрос об аресте подозреваемой в краже 22 млн руб. у депутата модели О.Синтюревой Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Суд 17 июля пересмотрит вопрос об ограничении К.Серебренникова в сроках ознакомления с материалами дела
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала193
Европейцы серьезно занервничали23
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО222
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»252
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны221
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение