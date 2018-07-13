В Челябинской области возбудили уголовное дело против организаторов секты «Орда» 

В Коркино Челябинской области возбудили уголовное дело по факту создания религиозной секты «Орда»*, руководитель которой объявлен в розыск. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Секта была создана в период до мая 2015 года в посёлке Первомайский. Люди, которые вступали в религиозное объединение, подвергались физическому и психологическому насилию.
Осенью 2017 года были арестованы несколько жителей Челябинской области, которых подозревали в создании секты «Орда». По одной из версий следствия, арестованные руководили объединением в 2015-2016 годах и во время проведения религиозных обрядов с местной жительницей причинили тяжкий вред её здоровью, повлекший за собой психическое расстройство.
Отмечается, что организаторы секты убеждали людей отказываться от медицинской помощи и проведения операций. Во время сеансов «лечения» и «очищения», их окуривали благовониями и били плеткой.
Ведётся предварительное следствие, выясняются все обстоятельства создания объединения. Подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы.
* «Орда» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Кизильского районного суда Челябинской области от 21.12.2012).