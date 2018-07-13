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Адвокат назвал предполагаемого автора лайка в «Одноклассниках», за который судят врача
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Адвокат назвал предполагаемого автора лайка в «Одноклассниках», за который судят врача 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Говорит Москва
Адвокат Константин Суковатый сообщил в эфире «Говорит Москва», что следствие подозревает его подзащитного в публикации «высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности». При этом юрист рассказал, что лайк под изображением предположительно поставила родственница медика.
«Может быть, даже и не он поставил такую отметку — доподлинно неизвестно, кто поставил лайк. Были его родственники, в том числе была его племянница несовершеннолетняя, которая проживала на Украине, она имела доступ к компьютеру и могла поставить данный лайк».
Суковатый также пояснил, почему суд не стал заключать его подопечного под стражу.
«Он в статусе обвиняемого, ему не избрана мера пресечения. Отсутствуют основания для задержания и заключения под стражу. Мой доверитель не мог оказать воздействие на ход расследования, он не пытался скрыться, поэтому суд отказал следователю. Суд также принял во внимание доводы адвоката, что изображение в действительности не загружало данное лицо. Его загрузил в свою ленту житель города Харьков с Украины. Картинка автоматически появилась в ленте у моего доверителя. Это не быстро, чтобы дело дошло до суда, проведут предварительное следствие. Житель Харькова, который загрузил эту картинку, существует, и я думаю, прежде всего к нему должны быть вопросы в ходе расследования».
Адвокат уточнил, что медика в данном случае нельзя считать экстремистом, поскольку выдвинутые обвинения несоразмерны той пользе, которую он приносит людям, спасая жизни. Обвиняемый врач работает в реанимации больницы города Советская Гавань. Как стало известно, уголовное дело по статье 282 возбуждено по рапорту сотрудников правоохранительных органов.
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