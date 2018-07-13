В Киеве поймали самого опасного преступника

В Киеве местная прокуратура №5 объявила о подозрении 35-летнему жителю столицы, который в маске Спайдермена совершал разбойные нападения.

Об сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука, Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал выдать все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными нападениями, составляет около 32 тыс. грн", — говорится в сообщении.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника задержали. В настоящее время установлена ​​его причастность к трем разбойным нападениям, сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.