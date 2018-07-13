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В Киеве поймали самого опасного преступника
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В Киеве поймали самого опасного преступника 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
В Киеве местная прокуратура №5 объявила о подозрении 35-летнему жителю столицы, который в маске Спайдермена совершал разбойные нападения.
Об сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
«Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука, Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал выдать все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными нападениями, составляет около 32 тыс. грн", — говорится в сообщении.
По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника задержали. В настоящее время установлена ​​его причастность к трем разбойным нападениям, сообщили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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