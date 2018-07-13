В Госдуме разъяснили, кто сможет претендовать на перерасчет сроков заключения

3 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении соотношения между сроком, проведенным в СИЗО и срока отбывания наказания. Как сообщает Госдума, этот проект, который имеет гуманистическую направленность, вызвал множество вопросов. В частности, автор инициативы депутат Павел Крашенников разъяснил, на кого будет распространяться закон.

Изменения коснутся тех, кто приговорен судом к отбыванию наказания, и заключенных, уже отбывающих наказание в момент вступления закона в силу. Для осужденных произведут перерасчет сроков с использованием коэффициентов, установленных законом.

Согласно документу, при ограничении свободы, принудительных работах и отбывании наказания в колонии-поселении 1 день в СИЗО будет засчитываться как 2 дня отбывания наказания. При содержании в воспитательной колонии, исправительной колонии общего режима или в дисциплинарной воинской части 1 день в следственном изоляторе будет равен 1,5 дням срока. Для приговоренных к исправительным работам и ограничениям по военной службе соотношение будет действовать как 1:3. Два дня нахождения под домашним арестом засчитываются за один день содержания под стражей или лишения свободы.

При этом перерасчет будет осуществляться только через суд. Однако это произойдет не сразу, а в установленные законом сроки. В течение трех месяцев со дня вступления документа в силу перерасчет станет возможен для отбывающих наказание в воспитательной колонии и колонии-поселении. Спустя еще три месяца действие закона распространится и на остальные группы заключенных.

Однако на перерасчет не смогут претендовать особо опасные рецидивисты, приговоренные к смертной казни (в качестве помилования она заменяется на пожизненный срок либо лишение свободы на 25 лет), осужденные по террористическим статьям УК РФ и за захват заложников (при наличии ОПГ либо смерти заложника), а также осужденные за государственную измену и шпионаж.

— Повышающий коэффициент не будет применяться в период нахождения осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе, в помещении камерного типа либо в едином помещении камерного типа в случае применения к осужденным мер взыскания. Кроме того, не пересчитывается срок, если осужденный отбывает наказание в воспитательной или исправительной колонии в строгих условиях, — отметил Павел Крашенников.

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