Вологжан просят помочь в раскрытии преступления

Погибшая женщина была обнаруженная 12 июля в своей квартире. Телесные повреждения указывают на то, что смерть была насильственной. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент разыскивается супруг погибшей череповчанки — Дубов Игорь Вячеславович, 1966 года рождения.

Особые приметы: на вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения (вес около 150 кг), волосы с сединой. Был одет в спортивные брюки синего цвета, кроссовки серого цвета, футболку синего либо серого цвета.