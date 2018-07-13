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Вологжан просят помочь в раскрытии преступления
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Вологжан просят помочь в раскрытии преступления 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Следственный комитет, расследуя убийство жительницы Череповца, разыскивает супруга погибшей женщины — Дубова Игоря Вячеславовича. Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 02 или (8-8202) 57-32-50.
Погибшая женщина была обнаруженная 12 июля в своей квартире. Телесные повреждения указывают на то, что смерть была насильственной. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент разыскивается супруг погибшей череповчанки — Дубов Игорь Вячеславович, 1966 года рождения.
Особые приметы: на вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения (вес около 150 кг), волосы с сединой. Был одет в спортивные брюки синего цвета, кроссовки серого цвета, футболку синего либо серого цвета.
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