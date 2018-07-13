Ещё
Саратовец насмерть исполосовал ножом своего брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовец насмерть исполосовал ножом своего брата 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
Поводом к убийству стало злоупотребление родственником спиртных напитков.
В настоящий момент 35-летний житель Энгельсского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
— В ночь со 2 на 3 мая 2018 года обвиняемый, будучи пьяным, встретил на улице села Безымянное своего 30-летнего двоюродного брата. Между братьями вспыхнул конфликт. Старший из братьев стал упрекать младшего в пристрастии к спиртному и аморальном поведении, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР.
Ссора завязалась серьезная: в какой-то момент старший брат выхватил нож и нанес им не менее 8 ударов в туловище и шею.
Раны оказались настолько серьезными, что раненый умер от них прямо на улице рядом с домами соседей. Братоубийца с места преступления скрылся.
Соседи увидели истекавшего кровью и вызвали полицию. Виновник преступления был быстро задержан. В настоящий момент он ждет приговора суда.
Новости Саратова: последние новости
За убийство жены саратовец получил 10,5 лет «строгача» Балаковцу убившему пенсионерку вынесен приговор Следователи подозревают старушку из Екатериновки в убийстве сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании235
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу56
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений531
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение