Саратовец насмерть исполосовал ножом своего брата

Поводом к убийству стало злоупотребление родственником спиртных напитков.

В настоящий момент 35-летний житель Энгельсского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— В ночь со 2 на 3 мая 2018 года обвиняемый, будучи пьяным, встретил на улице села Безымянное своего 30-летнего двоюродного брата. Между братьями вспыхнул конфликт. Старший из братьев стал упрекать младшего в пристрастии к спиртному и аморальном поведении, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР

Ссора завязалась серьезная: в какой-то момент старший брат выхватил нож и нанес им не менее 8 ударов в туловище и шею.

Раны оказались настолько серьезными, что раненый умер от них прямо на улице рядом с домами соседей. Братоубийца с места преступления скрылся.

Соседи увидели истекавшего кровью и вызвали полицию. Виновник преступления был быстро задержан. В настоящий момент он ждет приговора суда.