В Энгельсском районе старший брат зарезал младшего 

В суд направлено уголовное дело за убийство на 35-летнего жителя Энгельса.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице села Безымянное Энгельсского района своего 30-летнего двоюродного брата. Между ними произошел конфликт: старший стал высказывать претензии младшему по поводу злоупотребления последним спиртным и ведения аморального образа жизни. В ходе ссоры обвиняемый нанес ножом не менее восьми ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на улице, а его родственник скрылся. По горячим следам обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в своем доме, сообщило следственное управление Саратовской области.