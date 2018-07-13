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В Энгельсском районе старший брат зарезал младшего
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В Энгельсском районе старший брат зарезал младшего 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В суд направлено уголовное дело за убийство на 35-летнего жителя Энгельса.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице села Безымянное Энгельсского района своего 30-летнего двоюродного брата. Между ними произошел конфликт: старший стал высказывать претензии младшему по поводу злоупотребления последним спиртным и ведения аморального образа жизни. В ходе ссоры обвиняемый нанес ножом не менее восьми ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на улице, а его родственник скрылся. По горячим следам обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в своем доме, сообщило следственное управление Саратовской области.
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