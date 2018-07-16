Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — сказала она.

По словам Петренко, расследование дело об убийстве царской семьи в 1918 году продолжается, в настоящий момент ученые исследуют около двух тысяч документов.

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — добавила представитель СК.