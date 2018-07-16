Ещё
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и членов его семьи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — сказала она.
По словам Петренко, расследование дело об убийстве царской семьи в 1918 году продолжается, в настоящий момент ученые исследуют около двух тысяч документов.
"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — добавила представитель СК.
Ранее "Газета.Ru" писала об имуществе семьи Николая II.
Газета.Ru: последние новости
В Грузии полицейские принимали решение об аресте, подбрасывая монетку Подозреваемых в организации беспорядков в Азербайджане объявили в розыск СК придумал новые статьи для Уголовного кодекса
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера14
Лепс не успел за фонограммой
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно583
«Любой, кроме Порошенко»29
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение