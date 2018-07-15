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Двое погибших и восемь пострадавших. СКР завел дело после ДТП в Пензенской области
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Двое погибших и восемь пострадавших. СКР завел дело после ДТП в Пензенской области 

N24.ru 21 минуту назад
Фото: N24.ru
СКР возбуждено уголовное дело после трагедии на трассе М5 «Урал» в Бессоновком районе Пензенской области. Два человека погибли в восемь пострадали в аварии на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.
Днем, 14 июля, на трассе столкнулись три иномарки. В результате аварии погибли двое — 39-летний мужчина и 58-лентняя женщина. Еще восемь человек, среди которых двое маленьких детей, получили травмы.
«Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия», — сообщается на сайте регионального управления СКР..
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