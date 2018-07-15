Двое погибших и восемь пострадавших. СКР завел дело после ДТП в Пензенской области

СКР возбуждено уголовное дело после трагедии на трассе М5 «Урал» в Бессоновком районе Пензенской области . Два человека погибли в восемь пострадали в аварии на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

Днем, 14 июля, на трассе столкнулись три иномарки. В результате аварии погибли двое — 39-летний мужчина и 58-лентняя женщина. Еще восемь человек, среди которых двое маленьких детей, получили травмы.

«Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия», — сообщается на сайте регионального управления СКР..