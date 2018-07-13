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Курянин подозревается в убийстве пожилой соседки
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Курянин подозревается в убийстве пожилой соседки 

Курские известия 5 часов назад
Фото: Курские известия
В настоящее время он написал явку с повинной и дает признательные показания
32-летний житель села Городенска Льговского района подозревается в убийстве. По версии следствия, вечером 11 июля текущего года пьяный мужчина пришел к 82-летней соседке. Пенсионерка сделала ему замечание по поводу его состояния. Тогда злоумышленник разозлился, схватил нож и ударил пожилую женщину в шею не менее двух раз. От полученных ранений она скончалась. Мужчина вышел на улицу, где встретил других соседей и рассказал им, что случайно обнаружил пенсионерку дома на полу мертвой.
Он сразу был задержан по подозрению в совершении преступления, однако сначала отрицал свою причастность. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ в настоящее время он написал явку с повинной и дает признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления ему обвинения. Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы.
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