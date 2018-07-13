Курянин подозревается в убийстве пожилой соседки

В настоящее время он написал явку с повинной и дает признательные показания

32-летний житель села Городенска Льговского района подозревается в убийстве. По версии следствия, вечером 11 июля текущего года пьяный мужчина пришел к 82-летней соседке. Пенсионерка сделала ему замечание по поводу его состояния. Тогда злоумышленник разозлился, схватил нож и ударил пожилую женщину в шею не менее двух раз. От полученных ранений она скончалась. Мужчина вышел на улицу, где встретил других соседей и рассказал им, что случайно обнаружил пенсионерку дома на полу мертвой.