Зампрокурора ЮАО Москвы возглавил межрайонную прокуратуру

Нагатинский межрайонный прокурор Москвы назначен 13 июля приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — им стал 38-летний советник юстиции Дмитрий Жадан, ранее занимавший должность заместителя прокурора Южного административного округа столицы.

Жадан в 2002 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы по специальности «юриспруденция». В 2002-2004 годах работал следователем военной прокуратуры Забайкальского управления ФПС. В 2004-2006 годах — следователем, старшим следователем Нагатинской прокуратуры Москвы.

В 2006-2007 годах был следователем по особо важным делам, старшим помощником прокурора, начальником следственного отдела прокуратуры Северо-Восточного административного округа столицы. В 2007-2011 годах — старшим помощником прокурора Южного административного округа Москвы. С 2011 года являлся заместителем прокурора ЮАО столицы.