В Калининграде осудили женщину, которая убила знакомого ударом ножа в сердце

Калининграде вынесен приговор жительнице областного центра, которая ударом ножа в сердце убила своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2017 года в одном из домов по ул. Эпроновской в Калининграде подвыпившая женщина поссорилась со своим приятелем и в пылу перебранки ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.

В судебном заседании калининградка свою вину отрицала. По её словам, она обнаружила потерпевшего уже мёртвым в коридоре.

Тем не менее суд, оценив собранные следствием доказательства, признал женщину виновной в умышленном убийстве. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Московского районного суда убийца осуждена к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима . Кроме того, ей предстоит выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.