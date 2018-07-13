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В Калининграде осудили женщину, которая убила знакомого ударом ножа в сердце
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В Калининграде осудили женщину, которая убила знакомого ударом ножа в сердце 

Клопс.Ru 53 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде вынесен приговор жительнице областного центра, которая ударом ножа в сердце убила своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2017 года в одном из домов по ул. Эпроновской в Калининграде подвыпившая женщина поссорилась со своим приятелем и в пылу перебранки ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.
В судебном заседании калининградка свою вину отрицала. По её словам, она обнаружила потерпевшего уже мёртвым в коридоре.
Тем не менее суд, оценив собранные следствием доказательства, признал женщину виновной в умышленном убийстве. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором Московского районного суда убийца осуждена к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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