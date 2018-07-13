В Адыгее директор предприятия оштрафован за нарушение закона о банкротстве

Прокуратура Шовгеновского района проверила соблюдение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Установлено, что определением Арбитражного суда Республики Адыгея в отношении должника — местного общества с ограниченной ответственностью введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий. «В нарушение закона руководитель юридического лица не направил временному управляющему информацию о перечне имущества и иные документы, отражающие экономическую деятельность организации», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее. Прокуратурой района в Арбитражный суд республики направлено заявление о привлечении директора предприятия к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Постановлением суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.