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В Адыгее директор предприятия оштрафован за нарушение закона о банкротстве
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В Адыгее директор предприятия оштрафован за нарушение закона о банкротстве 

АиФ Адыгея 6 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Шовгеновского района проверила соблюдение законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Установлено, что определением Арбитражного суда Республики Адыгея в отношении должника — местного общества с ограниченной ответственностью введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий.
«В нарушение закона руководитель юридического лица не направил временному управляющему информацию о перечне имущества и иные документы, отражающие экономическую деятельность организации», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратурой района в Арбитражный суд республики направлено заявление о привлечении директора предприятия к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Постановлением суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
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