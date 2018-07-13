Ещё
Житель Владимирской области «заминировал» фан-зону в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Владимирской области «заминировал» фан-зону в Сочи 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото ki-news.ru  Житель Владимирской области отличился во время променада по Краснодарскому краю. Как сообщает кубанское издание «360°», вчера, 12 июля, в Сочи за ложное сообщение об акте терроризма был задержан 33-летний житель Владимира Сергей Б.
Как сообщает издание, Сергей «заминировал» фан-зону в Сочи, на которой болельщики наблюдали за матчами чемпионата мира по футболу. О том, что на фан-зоне якобы заложена бомба, наш земляк сообщил по единому телефону спасения — 112.
По указанному адресу прибыли саперы и полицейские, взрывного устройства не было обнаружено. Мужчину задержали, в полицейском участке он пояснил, что его другу на фан-зоне стало плохо, он вызвал скорую помощь, но она долго не приезжала и тогда Сергей своим звонком решил «ускорить» приезд медиков.
Шутки — шутками, а Сергей Б.теперь подозревается в совершении уголовного преступления. По статье 207 УК РФ мужчине светит до 3 лет лишения свободы!
ТВ-МИГ: последние новости
Разбойник отправился в колонию Убил подругу на день рождения Отделался легким испугом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу60
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений532
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение