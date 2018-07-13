Житель Владимирской области «заминировал» фан-зону в Сочи

Фото ki-news.ru Житель Владимирской области отличился во время променада по Краснодарскому краю . Как сообщает кубанское издание «360°», вчера, 12 июля, в Сочи за ложное сообщение об акте терроризма был задержан 33-летний житель Владимира Сергей Б.

Как сообщает издание, Сергей «заминировал» фан-зону в Сочи, на которой болельщики наблюдали за матчами чемпионата мира по футболу. О том, что на фан-зоне якобы заложена бомба, наш земляк сообщил по единому телефону спасения — 112.

По указанному адресу прибыли саперы и полицейские, взрывного устройства не было обнаружено. Мужчину задержали, в полицейском участке он пояснил, что его другу на фан-зоне стало плохо, он вызвал скорую помощь, но она долго не приезжала и тогда Сергей своим звонком решил «ускорить» приезд медиков.

Шутки — шутками, а Сергей Б.теперь подозревается в совершении уголовного преступления. По статье 207 УК РФ мужчине светит до 3 лет лишения свободы!