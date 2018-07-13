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Бухгалтер попалась на присвоении четырех миллионов рублей
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Бухгалтер попалась на присвоении четырех миллионов рублей 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
Суд признал виновными главного бухгалтера и заведующую Износковского отдела культуры в присвоении и превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, в конце 2011 года заведующая фиктивно приняла на работу двух сотрудников. До сентября 2016 года бухгалтер и заведующая забирали зарплату этих несуществующих работников себе. Причиненный ущерб превысил четыре миллиона рублей. Одна из женщин получила три, а другая три с половиной года. Наказание они будут отбывать условно. Кроме того, прокуратура направила в суд требование о взыскании с фигуранток похищенных денег в пользу администрации Износковского района.
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