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Поступило сообщение о заминировании «Фан-Феста» в Сочи
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Поступило сообщение о заминировании «Фан-Феста» в Сочи 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел 12 июля на территории «Фан-Феста» в Сочи, где совсем недавно прошел последний матч ЧМ-2018 по футболу.
В службу «112» поступил звонок от мужчины. Он заявил, что на улице Пионерской установлено взрывное устройство.
На место происшествия незамедлительно были направлены все оперативные службы. Территорию обследовали. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружили.
Стали устанавливать личность звонившего. Мужчина был задержан. Установлены причины его звонка.
Выяснилось, что 33‐летний житель Владимирской области находился на территории «Фан-Феста» со своим приятелем. Ему стало плохо. Мужчина позвонил в службу «112» и вызвал бригаду Скорой помощи. По его мнению, врачи слишком долго не ехали. Тогда он ещё раз позвонил дежурному и заявил о заминировании, чтобы ускорить процесс прибытия оперативных служб.
Из собственных источников «Новой Кубани» стало известно, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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