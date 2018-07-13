Уголовное дело в отношении главы нижегородской Ассоциации частных перевозчиков поступило в суд

В суд поступило уголовное дело в отношении главы Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева и его сообщников. Злоумышленники обвиняются в нападении на сотрудника городской администрации. Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

Напомним, преступление было совершено в мае 2017 года. По версии следствия, мотивом Ковалева стало несогласие с администрацией города по вопросам реформирования пассажирской транспортной сети. Данные споры стали предметом рассмотрения Арбитражного суда. Для того, чтобы оттянуть разбирательства, глава ассоциации частных перевозчиков решился на преступление.

Как сообщает прокуратура, Ковалев вовлек в реализацию своих планов еще четверых нижегородцев. На протяжении двух месяцев злоумышленники следили за потерпевшим, выясняя его распорядок дня и пути следования. Затем, выбрав подходящий момент, двое мужчин 27 и 28 лет напали на сотрудника горадминистрации в подъезде его собственного дома и избили металлическими предметами. За совершение преступления организатор выплатил подельникам 1,25 млн рублей.

В августе 2017 года Ковалева заключили под стражу. Несколько раз арест продлевался. В настоящее время правоохранительные органы установили причастность к совершению преступления всех фигурантов. Кроме того, один из них обвиняется еще и в организации поджога автомобиля в Сормове осенью 2016 года. Выяснилось, что злоумышленник заплатил своему знакомому 30 тысяч рублей за совершение данного преступления. Его мотивом стало то, что хозяин автомобиля освещал в интернете нарушения, которые предприниматель допускал при перевозке пассажиров.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, нижегородец проведет семь лет в тюрьме за нападение на таксиста.