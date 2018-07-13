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Отделался легким испугом
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Отделался легким испугом 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото «Призыв»
В Судогодском районе вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику ИК-10 Дмитрию Обрубову. Он признан виновным в хищении вверенного имущества.
Должностное преступление выявлено следствием во взаимодействии с оперативной службой собственной безопасности УФСИН России в ходе расследования другого уголовного дела, связанного с растратой бюджетных средств сотрудником этого же учреждения.
Следствием и судом установлено, что в конце 2014 года по результатам проверки деятельности «ИК-10» начальника колонии и исполняющую обязанности главного бухгалтера привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, которые подлежали уплате за счет личных средств.
Обрубов сначала отчитал ее за допущенные нарушения, а затем предложил способ выхода из ситуации и распорядился «задним» числом, чтобы «не докопались», подготовить приказ о поощрении нескольких работников учреждения.
Получив так называемые премии в общем размере 70 тысяч рублей, подчиненные сотрудники передали деньги руководителю колонии.
За счет присвоенных бюджетных средств Обрубов оплатил административные штрафы, а остальными деньгами распорядился по собственному усмотрению.
Приговором Судогодского районного суда осужденному назначено наказание в виде запрета осуществлять деятельность на должностях системы государственной, муниципальной и правоохранительной службы сроком на два года.
Бывший главбух колонии, которая на протяжении двух лет выписывала себе и вольнонаемным сотрудникам отдела завышенную заработную плату, осуждена за растрату бюджетных средств в конце 2016 года.
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