Отделался легким испугом

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В Судогодском районе вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику ИК-10 Дмитрию Обрубову. Он признан виновным в хищении вверенного имущества.

Должностное преступление выявлено следствием во взаимодействии с оперативной службой собственной безопасности УФСИН России в ходе расследования другого уголовного дела, связанного с растратой бюджетных средств сотрудником этого же учреждения.

Следствием и судом установлено, что в конце 2014 года по результатам проверки деятельности «ИК-10» начальника колонии и исполняющую обязанности главного бухгалтера привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, которые подлежали уплате за счет личных средств.

Обрубов сначала отчитал ее за допущенные нарушения, а затем предложил способ выхода из ситуации и распорядился «задним» числом, чтобы «не докопались», подготовить приказ о поощрении нескольких работников учреждения.

Получив так называемые премии в общем размере 70 тысяч рублей, подчиненные сотрудники передали деньги руководителю колонии.

За счет присвоенных бюджетных средств Обрубов оплатил административные штрафы, а остальными деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Приговором Судогодского районного суда осужденному назначено наказание в виде запрета осуществлять деятельность на должностях системы государственной, муниципальной и правоохранительной службы сроком на два года.

Бывший главбух колонии, которая на протяжении двух лет выписывала себе и вольнонаемным сотрудникам отдела завышенную заработную плату, осуждена за растрату бюджетных средств в конце 2016 года.