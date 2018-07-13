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Молодого череповчанина осудят за ограбление школьника
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Молодого череповчанина осудят за ограбление школьника 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
На 17-летнего школьника напал давний знакомый. 21-летний череповчанин ударил мальчика и забрал телефон.
Инцидент произошел 10 марта в городе маталлургов. Товарищи случайно встретились на улице и разговорились. Старший из друзей попросил телефон, чтобы сделать звонок. Возвращая гаджет, он отметил, что у товарища очень хороший смартфон. Продолжая беседу, молодые люди пошли вместе. Школьник шел впереди и, внезапно обернувшись, получил удар в грудь. Старший товарищ повалил друга, схватил смартфон и убежал.
В отношении молодого грабителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Как сообщает областной следственный комитет, расследование завершено, материалы переданы в суд.
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