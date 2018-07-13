СК начал проверку после гибели несовершеннолетнего под колесами электрички в Раменском

Следователи начали проверку после гибели несовершеннолетнего на железной дороге поблизости станции « Раменское » в Московской области . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ. «Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в районе станции «Раменское» Казанского направления Московской железной дороги. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, в пятницу, 13 июля, примерно в 9:42 жителя Московской области 2006 г. рождения сбила насмерть электричка «Голутвин — Москва ».