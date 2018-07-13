В Волгограде сын экс-депутата получил 5 лет колонии за взятку полицейскому

Суд приговорил 29-летнего сына бывшего депутата, директора ООО «Малахит» Кирилла Полицимако к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку полицейскому в размере полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2015 года мужчина, зная о проводимой в отношении него проверки из-за уклонения от уплаты налогов на 23,6 миллиона рублей, попытался решить проблему, дав полицейскому взятку. Однако тот сообщил об этом руководству и сына экс-депутата задержали, а также завели уголовное дело. Вину в содеянном Полицимако не признал.

Отметим, что в рамках расследования уголовного дела мужчине также инкриминировалось уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере. Но вопреки позиции гособвинения, суд его оправдал.