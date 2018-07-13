Подросток, наехавший на гаишника в Махачкале, попал под уголовное дело

Подросток, наехавший на гаишника Махачкале , попал под уголовное дело17-летний житель Махачкалы наехал на полицейского, остановившего его для проверки документов. Как оказалось, у подростка не было прав на машину и после инцидента он попытался скрыться с места.

Инцидент произошел в конце июня, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о причинении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.