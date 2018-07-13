Копейка рубль бережет: на 29 тыс. рублей обманули россиян по всей стране мошенники из Вологды.

Интернет-мошенники из Вологды обманом выманивали деньги у жителей Московской, Мурманской, Ленинградской и других областей России . Общий ущерб составил 29 тыс. рублей

Предприимчивые вологжане просматривали сайты в интернете и искали объявления, в которых граждане просили вернуть потерянные документы и смартфоны. Далее они звонили по указанным номерам, представлялись сотрудниками ломбардов и мастерских по ремонту техники. Они были согласны вернуть поступившие к ним вещи за вознаграждение, которое нужно перевести на счет мобильного телефона. Как только жертвы совершали перевод, мошенники отключали телефон и больше на связь не выходили.

В отношении вологжан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено. Как сообщает городская прокуратура, материалы направлены на рассмотрение в суд.