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Копейка рубль бережет: на 29 тыс. рублей обманули россиян по всей стране мошенники из Вологды.
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Копейка рубль бережет: на 29 тыс. рублей обманули россиян по всей стране мошенники из Вологды. 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
Интернет-мошенники из Вологды обманом выманивали деньги у жителей Московской, Мурманской, Ленинградской и других областей России. Общий ущерб составил 29 тыс. рублей
Предприимчивые вологжане просматривали сайты в интернете и искали объявления, в которых граждане просили вернуть потерянные документы и смартфоны. Далее они звонили по указанным номерам, представлялись сотрудниками ломбардов и мастерских по ремонту техники. Они были согласны вернуть поступившие к ним вещи за вознаграждение, которое нужно перевести на счет мобильного телефона. Как только жертвы совершали перевод, мошенники отключали телефон и больше на связь не выходили.
В отношении вологжан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено. Как сообщает городская прокуратура, материалы направлены на рассмотрение в суд.
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